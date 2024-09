Serie C Girone C, 7ª giornata: il Monopoli cade a Catania ma resta primo a causa del suicidio del Giugliano | RISULTATI e CLASSIFICA

CalcioWeb

Partita da categoria superiore al “Cibali-Massimino” davanti a quasi 18.000 spettatori. La squadra di Mimmo Toscano va in vantaggio in apertura di ripresa con Lunetta e poi, nel finale, un eccellente Monopoli va vicinissimo al pareggio divorandosi 4 gol mentre i rossazzurri ripartono e vanno molto vicini al raddoppio. Finisce 1-0 e la capolista, il Monopoli, è ancora in vetta alla classifica, quella vetta che ha incredibilmente buttato al vento il Giugliano che al momento 90, prima di beccare due reti in due minuti dall’Altamura, conduceva nel punteggio e in graduatoria.

Il Trapani, ormai, pensa in grande e, le sue ambizioni si coniugano con 9 gol nelle ultime due gare, con Lescano (stasera tripletta) sugli scudi. Avellino torna alla vittoria contro il Foggia e lo fa in maniera convincente contro i rossoneri di mister Capuano. Chiuderanno il turno, domani, Picerno-Messina e Benevento-Juventus Next Gen

Risultati 7ª giornata Serie C Girone C

Sabato 28 settembre

ore 18:30

Taranto-Sorrento 2-2

Domenica 29 settembre

ore 18:30

Audace Cerignola-Casertana 0-0

Cavese-Latina 1-0

Trapani-Turris 4-0

ore 20:45

Avellino-Foggia 2-1

Catania-Monopoli 1-0

Giugliano-Altamura 2-3

Potenza-Crotone 3-3

Lunedì 30 settembre

ore 20:30

Picerno-Messina

ore 20:45

Benevento-Juventus U23

La classifica

Monopoli 13 Catania 12 Picerno 12 Cerignola 12 Sorrento 12 Benevento 12 Trapani 12 Potenza 11 Giugliano 11 Cavese 9 Casertana 8 Crotone 7 Latina 7 Avellino 7 Altamura 7 Messina 6 Juventus U23 6 Turris 6 Foggia 5 Taranto 3

(Picerno, Benevento, Messina e Juventus U23 1 gara in meno).