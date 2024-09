Serie C Girone C, 7ª giornata: gol ed emozioni in Taranto-Sorrento | CLASSIFICA

CalcioWeb

E’ iniziata anche la 7ª giornata del Girone C di Serie C. La prima partita del turno ha regalato emozioni e gol: Taranto-Sorrento si è conclusa sul risultato di 2-2. I padroni di casa passano in vantaggio dopo 5 minuti con Zigoni, poi il pareggio di Musso al 43′.

Il Sorrento ribalta tutto nella ripresa con Bolsius, 4 minuti più tardi è ancora Zigoni a siglare il gol del definitivo 2-2.

Risultati 7ª giornata Serie C Girone C

Sabato 28 settembre

ore 18:30

Taranto-Sorrento 2-2

Domenica 29 settembre

ore 18:30

Audace Cerignola-Casertana

Cavese-Latina

Trapani-Turris

ore 20:45

Avellino-Foggia

Catania-Monopoli

Giugliano-Altamura

Potenza-Crotone

Lunedì 30 settembre

ore 20:30

Picerno-Messina

ore 20:45

Benevento-Juventus U23

La classifica

MONOPOLI 13 PICERNO 12 BENEVENTO 12 SORRENTO 12 CERIGNOLA 11 GIUGLIANO 11 POTENZA 10 TRAPANI 9 CATANIA 9 CASERTANA 7 LATINA 7 CROTONE 6 CAVESE 6 JUVENTUS NEXT GEN 6 TURRIS 6 MESSINA 6 FOGGIA 5 AVELLINO 4 ALTAMURA 4 TARANTO 3