Serie C Girone C 4ª giornata, nuovi padroni: Cerignola in vetta e Benevento secondo | RISULTATI e CLASSIFICA

CalcioWeb

Il Cerignola ribalta l’iniziale svantaggio contro il Giugliano e conquista la vittoria per 3-1 e un clamoroso primo posto solitario in graduatoria mentre il Benevento riesce ad avere ragione dell’Altamura ultima in classifica solo al minuto 89, prima di raddoppiare nel recupero per una vittoria che vale il secondo posto.

A Cava l’Avellino prova a vincere nel primo tempo ma poi subisce la Cavese che trova il vantaggio al 90° prima di riprendere il pareggio nel recupero con la rete provvidenziale di Gori. Latina-Foggia domani chiuderà il quarto turno

Risultati Serie C Girone C 4ª Giornata

Venerdì 13 settembre

Ore 20:45

Taranto-Trapani 0-0

Potenza-Sorrento 1-0

Sabato 14 settembre

Ore 18:30

Monopoli-Juventus Next Gen 0-0

Crotone-Messina 2-0

Ore 20:45

Catania-Picerno 0-0

Casertana-Turris 0-0

Domenica 15 settembre

Ore 20:45



Altamura-Benevento 0-2

Audace Cerignola-Giugliano 3-1

Cavese-Avellino 1-1

Classifica Serie C Girone C

CERIGNOLA 10 BENEVENTO 9 PICERNO 8 CATANIA 8 POTENZA 7 SORRENTO 7 MONOPOLI 7 CROTONE 6 CAVESE 5 GIUGLIANO 5 TRAPANI 5 JUVENTUS NEXT GEN 4 MESSINA 4 FOGGIA 4 TURRIS 4 CASERTANA 3 AVELLINO 3 LATINA 2 TARANTO 2 ALTAMURA 0

(Latina e Foggia una partita in meno)