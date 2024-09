Serie C Girone C, i risultati della 2ª giornata: il Catania vince il big match | CLASSIFICA

CalcioWeb

Dopo i Gironi A e B, anche il gruppo C di Serie C si è concluso con il botto. Nelle prime partite colpaccio della Juventus u23 contro la Casertana e pareggio in Taranto-Latina. Continua il momento difficile del Messina (ko 2-0 contro l’Audace Cerignola).

Flop pesantissimo del Trapani contro il Picerno (0-3). Lunedì quattro posticipi: blitz del Foggia contro l’Altamura, l’Avellino si salva (1-1), passo falso del Crotone contro la Cavese (2-1) e vittoria preziosa del Catania nel big match contro il Benevento.

I risultati della 2ª giornata

Audace Cerignola-Messina 2-0

Casertana-Juventus U23 2-3

Taranto-Latina 1-1

Monopoli-Sorrento 0-1

Potenza-Turris 2-0

Trapani-Picerno 0-3

Altamura-Foggia 0-2

Avellino-Giugliano 1-1

Cavese-Crotone 2-1

Catania-Benevento 1-0

La classifica

Picerno 6 Audace Cerignola 6 Foggia 4 Potenza 4 Giugliano 4 Sorrento 4 Catania 4 Juventus U23 3 Crotone 3 Cavese 3 Monopoli 3 Benevento 3 Latina 2 Casertana 1 Messina 1 Avellino 1 Trapani 1 Taranto 1 Turris 0 Altamura 0