Serie C, giudice sportivo: quattro squalificati per un turno

Il Giudice Sportivo, al termine delle gare di Serie C disputate il 25 Settembre 2024, ha squalificato quattro giocatori per un turno e multato tre società.

Il comunicato della Lega Pro

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 26 settembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AUDACE CERIGNOLA, CATANIA, FOGGIA, LATINA, LECCO, LUCCHESE e POTENZA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S., introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

AMMENDA € 2.000,00 FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord e Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato:

tra il primo e secondo tempo, al 93° e al 94° minuto della gara, tre petardi di elevata intensità sul terreno di gioco, uno di questi veniva lanciato all’interno dell’area di rigore cadendo vicino al portiere della squadra avversaria senza colpirlo e causando una sospensione della gara di circa un minuto;

al 92° minuto della gara, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze;

all’89°, al 92° minuto della gara e al termine della stessa, sette bottigliette d’acqua semipiene e cinque accendini sul terreno di gioco, senza conseguenze.

AMMENDA € 500,00 ACR MESSINA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’aver lanciato, al 50° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;

danneggiato la saldatura del cancello di accesso alla parte inferiore dell’impalcatura del Settore Ospiti.

AMMENDA € 200,00 CATANIA per avere i suoi sostenitori (50% circa), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 77° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per due volte.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NOVELLA MATTIA (POTENZA): per avere, al 12° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

GOBETTI NICOLO (CALDIERO TERME)

ERCOLANI LUCA (FOGGIA)

ODJER MOSES (PIANESE)