Serie C, gli squalificati: sei giocatori saltano due giornate

CalcioWeb

Il giudice sportivo ha comunicato l’elenco dei calciatori squalificati dopo la 2° giornata del campionato di Serie C. Nel dettaglio sei giocatori sono stati squalificati per due giornate. Un turno di squalifica invece per tre giocatori.

I provvedimenti del giudice sportivo

Due giornate di squalifica e 500,00 di ammenda:

ZANANDREA GIANMARIA (LEGNAGO SALUS)

Per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con il gomito sinistro sul collo, facendolo cadere a terra.

Squalifica per due gare effettive:

DE CRISTOFARO ANTONIO (AVELLINO)

Per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto pronunciava una frase irriguardosa nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione.

TUMMINELLO MARCO (CROTONE)

Per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con la mano aperta sulla schiena facendolo cadere a terra.

TERRANOVA EMANUELE (LUMEZZANE)

Per avere, al 37° minuto circa del primo tempo, tenuto una condotta offensiva e irriguardosa nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 1, in quanto si alzava dalla panchina protestando platealmente e pronunciando al suo indirizzo frasi ingiuriose ed irrispettose, per dissentire nei confronti di una sua decisione.

MALLAMO ANDREA (PRO PATRIA)

Per avere, al 5° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone lontano, lo colpiva volontariamente con una manata sul viso, senza conseguenze.

NELLI JACOPO (UNION CLODIENSE)

Per avere, all’8° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, durante la contesa del pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza del polpaccio, senza provocargli conseguenze.

Squalifica per una gara ed ammonizione:

PAGLINO STEFANO (CASERTANA)

Per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina, e pronunciava parole irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato.

Squalifica per una gara effettiva e doppia ammonizione:

PETERMANN DAVIDE (LATINA)

ESPECHE MARCOS ANDRES (PONTEDERA)