Serie C, Taranto-Trapani: le probabili formazioni e dove vederla

Sarà Taranto-Trapani una delle sfide che apriranno il quarto turno del campionato di Serie C in programma questa sera alle 20.45.

Il Trapani di mister Aronica, che nella giornata di ieri è stato presentato ufficialmente ai tifosi in conferenza stampa, cerca la seconda vittoria consecutiva dopo il colpaccio di Crotone.

Il tecnico dei siciliani dovrà fare a meno di uno dei tanti ex di turno, capitan Sabatino, squalificato per due giornate.

I tifosi potranno seguire la gara in diretta su Sky Sport, al canale 204. Inoltre, sarà disponibile anche in streaming sulle piattaforme NOW TV e Sky Go.

Le probabili formazioni

Ecco le probabili scelte dei due allenatori

TARANTO (4-3-3): Del Favero; Mastromonaco, De Santis, Shiba, Contessa; Matera, Schirru, Ardizzone; Fiorani, Zigoni, Guarracino. All. Gautieri.

TRAPANI (4-4-2): Seculin; Ciotti, Celiento, Silvestri, Benedetti; Karic, Crimi; Kanoute, Bifulco, Zuppel; Lescano. All. Aronica.