Sestri Levante-Torres, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Primo turno infrasettimanale per il campionato di Serie C. Il Sestri Levante va a caccia del bis, dopo il successo esterno 3-0 con il Legnago Salus, e oggi alle 20.45 sfida la Torres.

Le probabili formazioni

Sestri Levante (4-3-3) Anacoura, Podda, Pane, Valentini, Montebugnoli; Nunziatini, Giorno, Conti; Clemenza, Parravicini, Brugugnone

Torres (3-4-2-1) Zaccagno, Dametto, Coccolo, Mercandante; Zambattaro, Mastinu, Masal, Guiebre; Nanni, Scotto; Fischnaller

Dove vederla in tv

La sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie C tra Sestri Levante e Torres sarà trasmessa in diretta tv da Sky. Per lo streaming saranno attivi la App Sky Go e il servizio on demand Now Tv.