Sinner supera Draper e vola in finale agli US Open! Pazza semifinale tra infortunio e leggero malore

Tutto secondo i pronostici, Jannik Sinner vola in finale agli Us Open: è il primo italiano ad arrivarci. Il numero uno al mondo ha superato l’amico Jack Draper al termine di una bella partita.

L’azzurro, numero uno al mondo, si è imposto a Flushing Meadows, nella sua terza semifinale Slam del 2024. La semifinale si è conclusa in tre set con il punteggio di 7-5, 7-6 (7-3), 6-2.

La partita: il primo set

L’inizio della sfida è scandito dal servizio con chi è in risposta che ha difficoltà a rispondere, ma con un un serve & volley troppo spregiudicato sulla seconda di servizio nel settimo game Draper offre la prima palla-break che Sinner trasforma grazie ad un diritto incrociato largo del suo avversario. Si va sul 4-3 e servizio ma l’atoatesino non ne approfitta, va sotto 0-40, recupera due palle break ma alla terza il britannico sfonda e trova contro-break e il 4-4. Poi Draper non sbaglia nel suo turno e torna avanti 5-4.

L’inglese nel decimo game arriva a due punti dal set ma Sinner non si scompone e va sul 5-5 pari, grazie ad un ace esterno. Nell’undicesimo game Sinner passa di nuovo avanti alla terza palla break in un game pazzo di Draper con due ace e tre doppi falli. L’azzurro questa volta non cede niente e arriva ad avere tre set point consecutivi, ma basta il primo con una risposta di diritto di Draper fuori a chiudere 7-5 il primo set, il primo che l’inglese perde nel torneo.

Secondo e terzo set

Ad inizio secondo set Draper salva subito due palle break ma si salva e si porta va avanti 1-0. Nel secondo game anche Sinner salva una palla break ma va comunque 1-1. I servizi sono meno incisivi e le possibilità di trovare il punto in risposta aumentano, ma Draper salva l’ennesima palla break e sale 2-1. Poi entrambi tornano a servire meglio e si arriva sul 4-3 per l’inglese.

Nell’ottavo game Draper sembra non stare bene, con un conato di vomito in campo, ma decide di andare avanti, Sinner va sul 4-4 ma poi nel nono game succede di tutto con l’azzurro che scivola e cadendo si fa male al polso sinistro e perde il game, con l’ingresso del fisioterapista per Sinner e del medico per Draper avanti comunque 5-4.

Il numero uno al mondo rientra in campo e serve bene, dimostrando di aver superato il problema, trovando agevolmente il 5-5. Tocca a Draper che si riporta avanti 6-5. Ma Sinner non si distrae e chiude a 15 il 12esimo games per il 6-6 e il tie-break del secondo set. L’azzurro parte subito con un mini-break e poi si porta sul 3-0, poi sbaglia ancora Draper e Sinner va sul 4-0, per poi cambiare campo sul 5-1. Draper poi annulla due set point ma Sinner chiude 7-3 e vola due set avanti.

Si riprende colpo su colpo con Draper che sembra in debito di ossigeno ma non molla e anche grazie al servizio e alla volée tiene fino al 3-2 ma poi le gambe non lo assistono e Sinner fa il break con un passante lungo-linea e vola 4-2 e servizio, una sorta di match point anticipato. Sinner con lucidità valuta la situazione con Draper che tira i colpi senza avere più niente da perdere, ma con due ace va 5-2. Ultimo turno di servizio di Draper per portare avanti la gara ma il britannico non ne ha più e Sinner chiude con un rovescio incrociato 6-2 in 3 ore e 3 minuti.