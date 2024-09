Spal-Carpi, la conferenza di mister Dossena e le condizioni di Karlsson

CalcioWeb

“A Sestri speriamo di aver posto le basi per costruire la nuova stagione. Quando vinci ti rilassi e questo dettaglio va monitorato: giusto festeggiare subito, ma poi quelle sensazioni devono sparire e ritornare concentrati. L’atteggiamento non lo possiamo sbagliare mai.” E’ quanto ha dichiarato alla vigilia di Spal-Carpi, Andrea Dossena, tecnico della Spal.

“La squadra si è ricompattata e dobbiamo essere uniti a concedere meno gol di quelli fin qui subiti. Abbiamo lavorato molto fisicamente, ma i ragazzi hanno retto bene i carichi e sono vogliosi di giocare. Abbiamo deciso di effettuare la rifinitura allo stadio per portarli già in “clima partita.

Mister Serpini lo conosco, abbiamo già giocato contro tre volte. Dovremo essere bravi a rimanere compatti e a non concedere loro la possibilità di giocare. Hanno una squadra che corre molto, ma con qualità. Lavorano uomo su uomo e uno contro uno: sarà una partita scomoda, ma come un po’ tutte quelle in Lega Pro.

Non vedo squadre capaci di ammazzare il campionato né altre già spacciate – ha continuato Dossena – ormai abbiamo visto diverse partite assieme al mio staff e ci siamo potuti fare questa idea.

Tolto Calapai saranno tutti a disposizione. Karlsson sarà della partita, ma l’allenatore deve capire quando sta bene un giocatore o un altro e scegliere chi è più pronto per giocare in quel determinato momento. Non ha ritmo partita, vedremo come gestire lui ed Antenucci: potrebbe esserci una staffetta così come potrebbero giocare insieme.

Bidaoui sta meglio fisicamente e sta arrivando ad avere una condizione discreta allenamento dopo allenamento. Dovremo essere bravi ad inserirlo nelle rotazioni dello scacchiere tattico“.