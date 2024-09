Totò Schillaci ricoverato, la richiesta della moglie Barbara

CalcioWeb

Totò Schillaci, è attualmente ricoverato in gravi condizioni presso l’Ospedale Civico di Palermo. Il celebre ex calciatore sta affrontando una dura battaglia contro un tumore al colon, che si è riacutizzato dopo essere stato apparentemente sconfitto in passato.

La richiesta della moglie di Schillaci

Barbara Lombardo, moglie di Schillaci dal 2013, ha rivolto una richiesta ai media e ai fan, chiedendo di rispettare la privacy della famiglia in questo momento difficile: “Capisco l’attenzione, ma vi chiedo di rispettare il nostro momento. Non ci sono novità, né in negativo né in positivo, la situazione è stazionaria. So quanto Totò stia a cuore alla gente, ma non posso dire altro, grazie“.