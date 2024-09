Totò Schillaci ricoverato, da Baggio a Donadoni: tanti messaggi di affetto per l’ex bomber di Italia ’90

CalcioWeb

Il mondo del calcio è in ansia per le condizioni di salute di Totò Schillaci, ricoverato d’urgenza all’Ospedale Civico di Palermo. L’ex attaccante, noto per le sue straordinarie prestazioni ai Mondiali di Italia ’90, è stato trasferito nel reparto di Pneumologia a causa di un peggioramento della sua malattia.

Schillaci, ha affrontato in passato un tumore al colon, che lo ha costretto a sottoporsi a diverse operazioni chirurgiche. La famiglia ha rassicurato i tifosi tramite i social media, affermando che Totò è in condizioni stabili e sotto costante osservazione medica.

Le dichiarazioni degli ex calciatori

La notizia del ricovero di Schillaci ha suscitato numerose reazioni nel mondo del calcio. Molti ex colleghi e amici hanno espresso il loro sostegno e affetto per l’ex campione.

Roberto Baggio, compagno di squadra ai Mondiali del 1990, ha dichiarato: “Totò è un guerriero. Sono sicuro che supererà anche questa sfida. Tutti noi siamo con lui in questo momento difficile.”

Giuseppe Bergomi, altro protagonista di quelle “notti magiche”, ha aggiunto: “Schillaci ha sempre dimostrato una grande forza d’animo, sia in campo che fuori. Gli auguro una pronta guarigione e spero di rivederlo presto in salute.”

Anche Franco Baresi, ex capitano della Nazionale, ha voluto esprimere il suo sostegno: “Totò è un simbolo del calcio italiano. La sua determinazione e il suo spirito combattivo sono un esempio per tutti noi. Forza Totò!”

Roberto Donadoni, che con Schillaci ha vissuto momenti importanti in Nazionale, ha rivolto un pensiero al classe 1964 sulle frequenze di Radio Uno: “Siamo tutti in apprensione per Totò Schillaci, mi auguro che tutto si risolva per il meglio“.

A mobilitarsi per il 59enne sono stati pure i tifosi: un gruppo ristretto si è radunato davanti al reparto di pneumologia dell’ospedale in cui Schillaci è ricoverato.