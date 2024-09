Udinese, 13 anni fa l’ultima volta in vetta: da Di Natale ad Handanovic, gli eroi del ‘primato’

CalcioWeb

Stop the count direbbero gli americani. Fermate tutto. Se la Serie A finisse oggi l’Udinese sarebbe Campione d’Italia. Sono passati solo 4 turni, è vero, siamo a settembre e c’è ancora un intero campionato davanti, ma la formazione bianconera (e no, non parliamo della Juventus) ha già stupito tutti.

Il mix è il solito: una squadra che, a parte qualche nome conosciuto, è stata assemblata con il ‘metodo Udinese’: scouting attento di giocatori ‘fuori dai radar’, una rosa che sulla carta sembra uscita da un videogioco senza licenze ufficiali ma che poi finisce per sorprendere tutti. Questa volta con l’aggiunta di un allenatore pescato allo stesso modo: Kosta Runjaic, carneade proveniente dal campionato polacco che in poco tempo ha fatto vedere di essersi adattato decisamente bene alla Serie A.

Sono 10 i punti raccolti in 4 gare, 1 in più del Napoli di Conte, 2 in più di Inter e Juventus, il doppio del Milan, giusto per fare qualche confronto. Le vibes sono quelle dei tempi d’oro, di 13 anni fa, l’ultima volta che l’Udinese fu prima in classifica.

Serie A 2011-2012: l’ultima volta dell’Udinese in vetta

L’ultima volta dell’Udinese prima in classifica dista 13 anni. Era il 23 ottobre del 2011: 3-0 al Novara, vetta solitaria dopo 8 giornate (7 giocate, 1 rinviata, ndr) con 15 punti. Francesco Guidolin muoveva i fili di una squadra sbarazzina, talentuosa e divertente, in grado di soffiare il posto a qualche big decaduta per flirtare addirittura con l’Europa.

Erano gli anni di Totò Di Natale, stella indiscussa di una squadra che poteva contare su Handanovic, Benatia, Asamoah, Isla, Denis e diversi altri talenti interessanti. Il primato durò appena una giornata: il ko del San Paolo nel turno successivo permise alla Juventus (poi Campione d’Italia) il sorpasso. L’Udinese chiuse al terzo posto dietro al Milan Campione d’Italia uscente.