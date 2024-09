Udinese-Salernitana: copertura televisiva internazionale

CalcioWeb

La sfida di oggi tra Udinese e Salernitana, valevole per i sedicesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa (ore 18:30, Bluenergy Stadium – Udine) sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro in Italia sul canale 20 di Mediaset.

L’incontro avrà anche copertura tv internazionale. Nel dettaglio, ecco le emittenti abilitate alla trasmissione nei relativi territori:

AFRICA SUB-SAHARIANA: Azam Tv su AS 4 HD e NWTV su New World Sport 2

ALBANIA: Tring Sport 1

ARGENTINA: Fox Sports 1

BALCANI. BOSNIA ERZEGOVINA: Arena Premium 2; CROAZIA: Arenasport 4; KOSOVO: Artmotion Sport 2; MACEDONIA DEL NORD, MONTENEGRO E SERBIA: Arena Sport 1; SLOVENIA: Arena Sport 2.

BELGIO E LUSSEMBURGO: Dazn

CANADA: FuboTv

CINA: Migu Sports

COLOMBIA: Win Sports Premium

DACH (Austria, Germania, Svizzera, Liechenstein, Lussemburgo): Dazn

ECUADOR: Cdf

GIAPPONE: Dazn

HONDURAS: Canal Deportes TVC

ISLANDA: Livey

MALTA: TSN3, GOTV, Melita Tv

MENA (Algeria, Ciad, Egitto, Gibuti, Libia, Mauritania, Marocco, Somalia, Sudan, Sudan del Sud, Tunisia, Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Iran, Iraq, Giordania, Kuwait, Libano, Oman, Palestina, Qatar, Siria, Yemen): AD Sport Premium 1, Starzplay.

NORVEGIA: VG.no

PORTOGALLO: Sport.tv2

REGNO UNITO, IRLANDA: Premier Sports 2, Premier Sports OTT

ROMANIA: Voyo

RUSSIA: Football 1, MatchTv.ru, News.sportbox.ru

STATI UNITI E POSSEDIMENTI USA: Paramount+

SUBCONTINENTE INDIANO (Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka): Gxr.world

SVEZIA: Aftonbladet

TURCHIA: TRT Tabii

UCRAINA: Megogo Football Tretii

UNGHERIA: Net4+