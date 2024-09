Us Open, Sinner ‘asfalta’ anche Medvedev: l’avversario (a sorpresa) in semifinale

CalcioWeb

Non si ferma la corsa di Jannik Sinner agli Us Open. Il numero uno al mondo ha superato Daniil Medvedev per la sesta volta in 13 confronti diretti con un netto 6-2, 1-6, 6-1, 6-4, riscatta la sconfitta a Wimbledon nel 2024 e raggiunge la quarta semifinale Slam in carriera.

Nel tennis italiano, in singolare maschile, solo Nicola Pietrangeli ne ha giocate di più. In semifinale Jannik se la vedrà con l’amico e compagno di doppio Jack Draper.

“E’ stato un match molto duro – l’analisi di Sinner dopo la sfida -.Ovviamente conoscendoci bene sapevamo cosa aspettarci. E’ stata una partita molto tattica, sono riuscito a cambiare molto bene gli equilibri e questa è stata la chiave per vincere. Ci sono sempre tanti episodi quando giochi un match 3 set su 5 con lui; bisogna cambiare spesso la tattica e, quando comincia a non sbagliare più, devi trovare una soluzione. Tutto gira su piccoli dettagli e sono felice di come ho gestito le situazioni. E’ stato un match di qualità alta da parte di tutti e due”, le parole del tennista italiano.