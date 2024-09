Vicenza-Pro Patria, domenica al Menti un ospite speciale

CalcioWeb

Ad assistere a Vicenza-Pro Patria in programma domenica 15 settembre alle ore 18.30 ci sarà un ospite speciale. Al Menti è infatti atteso Julio Gonzalez, ex centravanti biancorosso.

Gonzales è stato un coraggioso e sfortunato protagonista della storia biancorossa degli ultimi anni. Acquistato dal Vicenza nel 2001, si era messo in luce tra il 2004 e il 2005, collezionando 40 presenze e mettendo a segno 11 reti. La sua carriera però fu irrimediabilmente compromessa da un incidente automobilistico in cui venne coinvolto il 22 dicembre 2005 che gli costò l’amputazione del braccio sinistro e una lunga riabilitazione per tornare a muovere quello destro.