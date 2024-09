Virtus Verona-Renate, le probabili formazioni e dove vederla in tv

CalcioWeb

Stasera lo Stadio Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini ospiterà la partita Virtus Verona-Renate, valevole per la quinta giornata del Girone A di Serie C. Il fischio di inizio è previsto per le ore 20.45.

La compagine padrona di casa, dopo la sconfitta incassata contro la Feralpisalò, vuole rialzare subito la testa per cercare la sua seconda vittoria stagionale e tornare a muovere la classifica.

Virtus Verona-Renate dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 258.

Le probabili formazioni

Virtus Verona (3-5-2): Sibi; Catena, Toffanin, Calabrese; Bassi, Zarpellon, Gatti, Amadio, Rigo; Caia, De Marchi. A disp.: Zecchin, Fortin, Mehic, Daffara, Metlika, Contini, Gomez, Filippi, Rispoli, Pagliuca, Cuel, Cielo, Munaretti. All.: Fresco.

Renate (4-3-3): Nobile; Anghileri, Spedalieri, Auriletto, Riviera; Delcarro, Vassallo (Bonetti), Siega; Di Nolfo, Bocalon, Plescia. A disp.: Ombra, Bartoccioni, Eleuteri, Gardoni, Egharevba, Calì, Bonetti (Vassallo), Ghezzi, Mazzaroppi, Pellizzari, Pellegrino, Ziu, Ciarmoli, De Leo. All.: Foschi.