Werder Brema, l’omaggio al tifoso israeliano trovato morto a Gaza

La squadra di calcio della Bundesliga del Werder Brema ha espresso oggi il suo lutto per la morte dell’ostaggio israeliano Hersh Goldberg-Polin, un giovane di 23 anni tifoso del club. Goldberg-Polin è stato rapito dal gruppo islamico Hamas nella Striscia di Gaza il 7 ottobre dello scorso anno. Secondo l’esercito israeliano, il suo corpo e quello di altri cinque ostaggi sono stati recuperati lì. Lo si apprende dall’Adnkronos.

“I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia Goldberg-Polin, ai parenti e agli amici di Hersh in queste ore difficili. Abbiamo aspettato tutti il ​​rilascio di Hersh fino alla fine. La sua bandiera è appesa davanti allo stadio Weser“, si legge in un necrologio pubblicato per Werder Brema.

I tifosi del Brema hanno ricordato più volte Goldberg-Polin e gli altri ostaggi rapiti da Hamas negli ultimi mesi. Sabato, nella partita casalinga della Bundesliga contro il Borussia Dortmund (0:0), nel blocco dei tifosi è stato nuovamente esposto un cartello con la scritta “Stay strong, Hersh“.