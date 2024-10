Abbonamenti Serie B, la classifica finale: chi è la regina dei tifosi?

CalcioWeb

Il campionato di Serie B è iniziato ormai da 7 giornate e i ‘giochi’ sono entrati nel vivo. Le squadre hanno comunicato i dati relativi agli abbonamenti sottoscritti dai tifosi di Serie B per la stagione 2024-2025.

Al primo posto si attesta la Sampdoria con 19.405 abbonamenti sottoscritti, quasi 6000 in più del Palermo (13.680), che occupa il secondo posto in classifica e quasi 11.000 in più del Cesena (8.548). Assenti ancora i dati di Carrarese e Sudtirol.

La classifica degli abbonamenti delle squadre di Serie B

Sampdoria 19.405 Palermo 13.680 Cesena 8.548 Frosinone 8.168 Bari 7.154 Reggiana 6.867 Cremonese 6.313 Modena 6.078 Catanzaro 5.830 Mantova 5.619 Pisa 4.939 Spezia 4.712 Salernitana 4.563 Brescia 3.600 Sassuolo 2.169 Juve Stabia 1.684 Cittadella 1.603 Cosenza 702 Carrarese – Sudtirol –.