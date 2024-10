Ascoli-Pescara, il gesto tra Di Carlo e Baldini 17 anni dopo il calcio | FOTO

CalcioWeb

Ascoli e Pescara sono in campo per il big match dell’8ª giornata del campionato di Serie C. A pochi minuti dal termine il risultato è sull’1-2 grazie ai gol degli ospiti siglati da Vergani e Bentivegna.

La gara è salita alla ribalta anche per un altro motivo: 17 anni dopo gli allenatori Domenico Di Carlo e Silvio Baldini si sono ritrovati. Il riferimento è al famoso calcio rifilato proprio da Baldini a Di Carlo.

Oggi, domenica 6 ottobre, è andata in scena la pace: gli allenatori si sono abbracciati prima del fischio d’inizio.