ATP Pechino, Alcaraz batte Sinner in una finale spettacolare

La finale dell’ATP 500 di Pechino è stata una partita giocata ad un livello imbarazzante (nel senso più buono del termine), superiore a qualunque altro match di tennis giocato di recente. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz stanno dimostrando perché le loro sfide vengono paragonate a quelle tra Federer e Nadal.

C’è sempre stato una sorta di equilibrio invalicabile, tutti i punti sono stati giocati al 100% da entrambi i tennisti, per due volte si è andati al tie-break, subito nel primo set, dove Sinner ha avuto la meglio. Poi nel secondo Alcaraz è riuscito a conquistare un break di un’importanza enorme sul finale, mandando la partita al terzo e decisivo set, e seguendo la tendenza degli ultimi game, lo spagnolo si era portato in vantaggio grazie ad un ottimo servizio in risposta, ma la reazione di Sinner è prontamente arrivata, mandando il parziale per la seconda volta al tie-break: purtroppo per l’italiano, “l’impresa”, non è riuscita.

Propio sul più bello, quando Jannik era in vantaggio 3-0, Alcaraz ha tirato fuori diversi conigli dal cilindro, portando a casa il match ed il torneo, con il punteggio di 7-6 / 4-6 / 6-7 in 3 ore e 21 minuti.