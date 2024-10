Calciomercato Palermo, ufficializzato il futuro di Di Mariano

CalcioWeb

Il Palermo tra presente e futuro. I rosanero sono i serissimi candidati alla promozione in Serie A e il gruppo è in campo in vista della gara di domenica contro la Salernitana. Nel frattempo la dirigenza ha ufficializzato un movimento importante sul calciomercato.

“Il Palermo FC comunica di aver prolungato il contratto di Francesco Di Mariano. L’attaccante si è legato al Club di Viale del Fante fino al 30 giugno 2026. A Francesco le congratulazioni da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”, si legge sul sito.