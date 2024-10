Calciomercato Triestina, arriva un nuovo rinforzo in difesa: nome e dettagli

CalcioWeb

La Triestina piazza un nuovo colpo di calciomercato. La società comunica l’ingaggio del difensore Alessandro Bianconi.

Il comunicato del club

“US Triestina Calcio 1918 è lieta di comunicare di aver perfezionato l’ingaggio del difensore centrale Alessandro Bianconi. Bianconi, classe ’99, si è legato alla Triestina con un accordo di durata annuale, con opzione per un’ulteriore stagione.

Completata la formazione giovanile nel Bologna, Bianconi ha maturato esperienze in Serie D con Tuttocuoio e Gozzano, inframezzate dalla stagione 2019/20 in Serie C con il Como. Nell’estate 2021 è passato all’Ancona, in Lega Pro, mettendo insieme 42 presenze e due reti in una stagione e mezza.

Nella seconda parte del campionato 2022/23 è approdato al Lecco, scendendo in campo in 14 occasioni tra regular season e playoff e fornendo un contributo importante alla promozione in Serie B. Nella passata stagione è rimasto in bluceleste in cadetteria, collezionando 23 presenze e un gol. Benvenuto a Trieste, Alessandro.”