Casertana, Galletta operato dopo l’infortunio: la nota del club

L’attaccante della Casertana Umberto Galletta è stato sottoposto ad intervento chirurgico, dopo l’infortunio in occasione della sfida di Picerno, per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

“Da questo momento per Galletta inizia il percorso di recupero – si legge in una nota sui canali ufficiali del club – che sarà seguito passo dopo passo dalla Casertana e dal suo staff medico per permettergli di recuperare totalmente dall’infortunio e tornare a scorrazzare sulla fascia a lui tanto cara con la determinazione di sempre. Forza Umberto!”