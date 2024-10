Caso plusvalenze Juventus, fissata la prima udienza preliminare

CalcioWeb

Arrivano novità in merito al caso plusvalenze e alla manovra stipendi che coinvolge la Juventus. Lo scorso luglio la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per gli ex vertici del club bianconero, da Andrea Agnelli a Pavel Nedved, Fabio Paratici e Maurizio Arrivabene.

Tra le ipotesi di reato contestate, a vario titolo, ci sono aggiotaggio, false fatturazioni e ostacolo alla vigilanza.

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza il gup Anna Maria Gavoni ha fissato il prossimo 5 dicembre al tribunale di Roma la prima udienza preliminare.