Champions League, si gioca la 2ª giornata: una partita in chiaro in tv

E’ quasi tutto pronto per la 2ª giornata di Champions League. Per l’occasione TV8 propone in diretta, alle ore 21.00, la sfida tra i francesi del Lille e il Real Madrid di Carlo Ancelotti, campione in carica. La serata dedicata al grande calcio internazionale si apre con TV8 Champions Night, con lo studio pre-partita, alle ore 20.20, condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana. In studio con loro troveremo Fabio Quagliarella, Walter Zenga e Stefano De Grandis.

Al triplice fischio finale, ampio post-partita con interviste, commenti e approfondimenti. Ma soprattutto, in chiaro dalle 23.00 gli highlights delle partite di Champions League del martedì e del mercoledì con particolare attenzione agli incontri delle squadre italiane.

La serata di TV8 prosegue poi a mezzanotte con TV8 Gialappa’s Night: la Gialappa’s Band – con Marco Santin e Giorgio Gherarducci – torna con la sua proverbiale irriverenza e goliardia applicata al calcio, commentando gli errori, le papere e i retroscena più gustosi provenienti dai campi di tutta Europa. Ad arricchire il ricco menu di calcio internazionale anche Max Giusti nei panni di Aurelio De Laurentiis, un’imitazione garanzia di risate e ilarità già apprezzata nell’ultima stagione di GialappaShow.