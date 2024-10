Frosinone, Vivarini per confermarsi: la Carrarese, gli indisponibili e Biraschi

CalcioWeb

Obiettivo tre punti per il Frosinone nella partita del campionato di Serie B contro la Carrarese. Alla vigilia il tecnico Vincenzo Vivarini si è presentato in conferenza stampa. “Il campionato è già iniziato, da molto. Dobbiamo dare continuità alle cose positive di questi ultimi giorni. Abbiamo bisogno di acquisire quell’umiltà e quell’abnegazione che abbiamo avuto con il Cittadella. Nel campionato di Serie B non si può fare a meno di queste caratteristiche. Ovviamente dovremmo aumentare anche la qualità del gioco che ci permetterà di essere più efficaci e solidi durante l’anno”, sono le prime parole del tecnico.

“In questa settimana abbiamo cambiato tanto per cercare delle soluzioni giuste. È chiaro che le caratteristiche dei giocatori sono fondamentali per vari fattori come il modulo e l’organizzazione di gioco. Io penso che, in questo momento, la cosa più importante è dare continuità allo stato di forma e di risultati che abbiamo trovato dopo la partita con il Cittadella”.

Sui singoli: “Pecorino purtroppo non sarà della partita. La cosa positiva è che abbiamo cambi in più a centrocampo, come Darboe. Anche Vular che era influenzato tornerà a disposizione. Riguardo gli indisponibili il momento è sempre complicato ma con la rosa ampia che abbiamo possiamo sopperire. Per quanto riguarda Sene è a disposizione e pronto”.

“Biraschi è rientrato questa settimana dopo l’operazione. Si è allenato con continuità, ovviamente dovrà riprendere un po’ di condizione, però, sta bene. Per quanto riguarda la Carrarese, è una squadra con una grande aggressività. Sicuramente partiranno molto forte pressando il portatore di palla e sono certo che si difenderanno altrettanto bene. Per questo motivo dovremmo essere molto concentrati per trovare quegli spazi in mezzo al campo utili a fargli male”.