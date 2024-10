Inter-Stella Rossa 4-0, le pagelle di CalcioWeb: Taremi assist e gol, difesa ospite disastrosa

CalcioWeb

Quattro punti in due partite è un buon bottino per l’Inter in questa prima fase della Champions League. Si è giocato il match della 2ª giornata contro la Stella Rossa e la squadra di Simone Inzaghi è stata protagonista di una buona prestazione, soprattutto nel secondo tempo.

All’11’ una punizione di Calhanoglu (leggermente deviata) sblocca il risultato. La Stella Rossa ci prova ma senza qualità. Nella ripresa i padroni di casa dilagano: Taremi si trasforma nell’uomo assist prima per Arnautovic e poi per Lautaro Martinez. Nel finale il calcio di rigore trasformato da Taremi per il definitivo 4-0.

Le pagelle di CalcioWeb

Inter (3-5-2):

Sommer voto 6.5: è attento nel primo tempo e risponde presente quando chiamato in causa.

Pavard voto 6: dei difensori è quello più pericoloso. Ci prova anche con un tiro dalla distanza.

De Vrij voto 6: ferma gli avversari anche con le maniere forti. Nel secondo tempo l’arbitro gli sventola un cartellino giallo (dal 64′ Acerbi 6).

Bastoni voto 6: perde palla dopo pochi minuti e rischia il pasticcio, poi non sbaglia (dal 74′ Bisseck s.v.)

Dumfries voto 6: è una continua spina sul fianco per gli avversari. Sulla fascia non si ferma mai. Una nota di demerito? I tempi di inserimento.

Zielinski voto 5.5: una nota negativa per la squadra. Perde un pallone sanguinoso e in fase di conclusione non è preciso.

Calhanoglu voto 7: punizione capolavoro per il gol del vantaggio. Sbaglia anche qualche pallone e forse è una novità (dal 70′ Asslani s.v.).

Mkhitaryan, voto 6.5: si divora un gol facile ma gioca con grande sacrificio e anche con qualità (dal 64′ Frattesi 6).

Carlos Augusto voto 5.5: poco coinvolto nel primo tempo, nella ripresa sbaglia un gol a tu per tu con il portiere.

Arnautovic voto 7: fischi ingenerosi nel primo tempo, poi sigla il raddoppio e si prende i meritati applausi (dal 64′ Lautaro Martinez voto 6.5: entra e chiude definitivamente i conti).

Taremi voto 7: il primo tempo non è entusiasmante, poi è protagonista dell’assist per il gol di Arnautovic e per quello di Lautaro Martinez. Poi mette il punto esclamativo con il rigore del 4-0.

Stella Rossa (4-2-3-1): Glazer 5.5; Seol 5, Djiga 5.5, Spajic 4, Drkusic 5 (dal 90′ Rodic s.v.); Krunic 4.5 (dal 90′ Dalcio s.v.), Elsnik 5.4; Olayinka 5.5, Maksimovic 6 (dal 69′ Radonjic 5.5), Silas 5.5 (dal 69′ Bruno Duarte s.v.); Ndiaye 5 (dal 69′ Ilic 5.5).