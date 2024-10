Inter-Stella Rossa, le formazioni ufficiali: ampio turnover per Inzaghi

CalcioWeb

Il derby è ormai alle spalle, passato, metabolizzato. L’Inter ha battuto l’Udinese, seppur a fatica, e cerca continuità in Europa per dimostrare che si è trattato solo di un passo falso, un incidente di percorso, che i nerazzurri sono ancora la squadra da battere.

La Stella Rossa appare l’avversaria perfetta, da non sottovalutare, ma contro la quale poter esprimersi al meglio, ottenere i primi 3 punti dopo lo 0-0 contro il Manchester City all’esordio, e certificare l’assenza di qualsiasi campanello d’allarme.

Comunicate le formazioni ufficiali di Inter-Stella Rossa. Simone Inzaghi sceglie un ampio turnover: Sommer in porta; in difesa De Vrij per Acerbi, con ai lati Pavard e Bastoni; Dumfries e Carlos Augusto per Darmian e Dimarco sulle fasce, Zielinski per Barella con Calhanoglu e Mkhitaryan a completare la mediana; davanti attacco B con Arnautovic e Taremi in luogo di Lautaro Martinez e Thuram.

Inter-Stella Rossa, le formazioni ufficiali

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Taremi.

Stella Rossa (4-2-3-1): Glazer; Seol, Djiga, Spajic, Drkusic; Krunic, Elsnik; Olayinka, Maksimovic, Silas; Ndiaye.