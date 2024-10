Juventus, Koopmeiners torna in campo contro il Parma con uno speciale corpetto: di cosa si tratta

CalcioWeb

Il centrocampista olandese Koopmeiners scenderà in campo questa sera contro il Parma, dopo quasi un mese di assenza ma con minuti limitati.

Le sue condizioni non gli permettono ancora di sostenere un’intera partita, e quindi il suo impiego sarà valutato in corso d’opera, con l’obiettivo di fargli accumulare minuti preziosi in vista dei prossimi impegni.

Il calciatore della Juventus, come riporta Tuttosport, scenderà in campo grazie a uno speciale corpetto protettivo realizzato su misura. Questa protezione in fibra di carbonio, progettata con una scansione 3D del busto del calciatore e modellata attraverso un software CAD, mira a garantire il massimo comfort e assorbimento degli urti.