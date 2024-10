La nuova collezione di gioielli esclusivi dedicati ai tifosi della Fiorentina | FOTO

CalcioWeb

Nove25, brand italiano di gioielli artigianali, e ACF Fiorentina presentano una collezione esclusiva di gioielli pensata per celebrare la passione, la storia e la tradizione che uniscono la squadra alla sua tifoseria e alla città di Firenze, un omaggio alla leggendaria tifoseria viola e al cuore pulsante della città.

I gioielli di questa collezione, pensati per la squadra toscana e i suoi tifosi, combinano il celebre motivo puntinato di Nove25 con il simbolico Giglio Fiorentino. Il Giglio, inciso in argento lucido e brunito o reinterpretato con il pattern distintivo del brand, richiama il fascino e il prestigio di Firenze, oltre ai colori vivaci delle divise e delle bandiere della Curva Viola.

Tra i gioielli della collezione troviamo un anello chevalier, un orecchino, un bracciale e due pendenti impreziositi dal simbolo di Firenze, insieme a un anello smaltato viola, simbolo di passione e fedeltà dei tifosi. Ogni pezzo è creato per durare nel tempo, diventando non solo un accessorio, ma un emblema di appartenenza e amore per la Fiorentina e per la città.

La collezione sarà disponibile a partire dal 30 ottobre 2024 nei negozi Nove25 e sul sito ufficiale www.nove25.net , offrendo ai tifosi la possibilità di portare con sé un simbolo della propria fede calcistica e del legame profondo con Firenze e le sue radici culturali.