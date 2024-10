Lipsia-Juventus, rigore Vlahovic: contatto con Lukeba, bianconeri furiosi | VIDEO

CalcioWeb

Forti proteste nelle fasi finali del primo tempo di Lipsia-Juventus per un calcio di rigore non fischiato a Vlahovic. Sotto di un gol, i bianconeri si sono riversati in attacco con una ghiotta occasione capitata sui piedi di Vlahovic che in area di rigore ha provato a deviare in rete un cross trovando l’opposizione di Lukeba.

Secondo i bianconeri, il contatto in area fra il piede del difensore del Lipsia e quello di Vlahovic era falloso e poteva portare a un calcio di rigore. Né l’arbitro, né il Var sono stati dello stesso avviso.