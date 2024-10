Mbappè accusato di violenza sessuale in Svezia? cosa sta succedendo

CalcioWeb

Possibili guai in vista per Kylian Mbappè. Il fuoriclasse del Real Madrid, secondo i media svedesi, sarebbe infatti sotto inchiesta da parte della Procura di Stoccolma per violenza sessuale. Ad accusare il 25enne francese sarebbe stata una donna incontrata la scorsa settimana nella capitale svedese, dove l’ex Psg ha trascorso qualche giorno di vacanza.

Come riporta il quotidiano svedese Expressen l’inchiesta riguarderebbe fatti che sarebbero avvenuti tra il 10 e l’11 ottobre in un hotel nel centro di Stoccolma, dove la stella del Real Madrid, che non era stato convocato dalla Francia per i match di Nations League, ha soggiornato per due giorni.

Sempre secondo il quotidiano, inoltre, la polizia ha sequestrato alcuni indumenti relativi al caso: un paio di pantaloni neri, un top e della biancheria intima.

Mbappè aveva già bollato la notizia dello stupro come “fake news” sui propri canali social. Tuttavia, non è ancora chiaro se l’attaccante abbia ricevuto una notifica formale delle accuse a suo carico.