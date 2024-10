Messina, Salvo sottoposto ad intervento chirurgico dopo l’infortunio

CalcioWeb

Il Messina comunica, tramite una nota, l’esito dell’intervento chirurgico per la riduzione della frattura del setto nasale del giovane Giuseppe Salvo a seguito dell’infortunio.

Il comunicato del club

“Questa mattina, il calciatore Giuseppe Salvo è stato operato al setto nasale, presso la Clinica San Camillo dall’equipe medica diretta dal dott.Saverio Fazio e composta dai medici Francesco Mento, Cosimo Muscianisi e Antonella Salvo. Il calciatore ringrazia per l’affetto ricevuto e non vede l’ora di tornare in campo.”