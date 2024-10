Milan-Napoli, l’annuncio di Dazn che esalta i tifosi

CalcioWeb

La Serie A torna a offrire la possibilità di vedere partite in chiaro. Dazn ha deciso di trasmettere in chiaro Milan-Napoli, sfida che andrà in scena martedì prossimo e sarà valida per la decima giornata di Serie A.

Il comunicato di Dazn

“La decima giornata del massimo campionato italiano sta per ‘riscrivere’ la storia del calcio: martedì 29 ottobre alle 20:45, il match di Serie A Enilive tra il Milan di Fonseca e il Napoli di Conte sarà trasmesso per la prima volta gratuitamente in chiaro e in esclusiva su DAZN. Non accadeva dal 1996, quando l’ultimo incontro trasmesso in chiaro fu quello disputato il 13 aprile allo stadio Delle Alpi tra Juventus e Sampdoria”.