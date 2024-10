Napoli, Lobotka si ferma in Nazionale per infortunio

CalcioWeb

Possibile tegola pesantissima per il Napoli che è in ansia per Stanislav Lobotka uscito all’83’ per un infortunio durante il match di Nations League tra Slovacchia e Azerbaijan.

Il centrocampista del Napoli ha accusato un fastidio all’altezza del flessore e ha subito chiamato il cambio. Le sue condizioni saranno chiaramente da valutare nei prossimi giorni ma con ogni probabilità potrebbe saltare la trasferta di Empoli.

Appena rientrerà a Napoli si sottoporrà agli esami clinici del caso per capire l’entità dell’infortunio e stabilire i possibili tempi di recupero.