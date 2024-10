Presentata la proposta di riforma dello Statuto: il comunicato della Figc

CalcioWeb

In vista dell’Assemblea Federale Straordinaria convocata per lunedì 4 novembre, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha illustrato la proposta di modifica statutaria.

Tale proposta prevede: l’autonomia per l’organizzazione dei campionati di tutte le Leghe e quella gestionale all’AIA; il diritto d’intesa per la Lega di A sulle materie di sua specifica competenza; una nuova riformulazione dei pesi elettorali e delle rappresentanze in Consiglio Federale.

Sulla proposta, che non è stata messa al voto in quanto la competenza deliberativa è dell’Assemblea Straordinaria dei Delegati, c’è stata ampia condivisione da parte del Consiglio Federale.

Il presidente federale ha anticipato che il documento finale di proposta verrà presentato entro le ore 19 di mercoledì 30 ottobre: “Vogliamo un sistema più funzionale e moderno – ha affermato Gravina – e nella ricerca di un nuovo equilibrio ci siamo concentrati nel riconoscere l’autonomia organizzativa a tutte le Leghe e quella gestionale all’AIA, il diritto d’intesa alla Lega di A e una ridistribuzione di pesi elettorali e rappresentanze in Consiglio che non mortifichi nessuno”.

Sottolineando il clima particolarmente sereno in cui si è svolta la riunione, in conferenza stampa il presidente federale ha aggiunto di aver visto in Consiglio una larghissima maggioranza che condivide la sua proposta di modifica statutaria: “Vogliamo rispettare i nostri principi statutari, le leggi dello Stato e tutelare al tempo stesso gli interessi del mondo sociale e dilettantistico e quelli dell’area professionistica. Ritengo che la nostra sia una proposta coerente, che aggiunge a un aspetto quantitativo un aspetto qualitativo. Il riconoscimento dell’autonomia alla Lega di A è un fatto epocale, che va al di là di quello che è consentito alla Premier League“.