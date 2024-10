Pronostici Serie A, la schedina della 7ª Giornata: Napoli e Juve per la fuga, big match Inter e Milan

CalcioWeb

Napoli e Juventus fanno le prove per la fuga sperando l’una (magari) che l’altra non si presenti all’appuntamento. Inter e Milan impegnate in due match delicati. Roma, Lazio e Atalanta cercano punti che portino solidità In coda una serie di incroci delicati. Sono questi gli hot topic della prossima giornata del campionato italiano. Ritorna, come ogni weekend, la rubrica di CalcioWeb sui pronostici di Serie A con l’analisi dei match della 7ª Giornata e i consigli per la schedina.

Scommesse Serie A: analisi e consigli sulle partite della 7ª Giornata

Napoli-Como 1

Due fra le squadre più in forma delle ultime 3 giornate di Serie A. Il Napoli, primo in classifica chiede strada a un Como sbarazzino e in ripresa dopo le prime giornate di ‘ambientamento’. Non sarà facile per i ragazzi di Conte ma la differenza di valori in campo fa propendere la bilancia verso l’1 fisso.

Verona-Venezia GG

Punti salvezza in palio nella sfida tra Verona e Venezia. Gli scaligeri vengono da 3 ko consecutivi, il Venezia è stato beffato dalla Roma nel finale ma è in buona forma. Vincere contro una diretta concorrente vale doppio, ci proveranno entrambe: segno GG.

Udinese-Lecce 1X

Dopo il volo iniziale l’Udinese perde quota, seppur avendo affrontato Roma e Inter, non proprio le ultime arrivate. L’impegno contro il Lecce a secco di vittorie da 3 giornate dovrebbe essere più agevole: 1X.

Atalanta-Genoa MG 1-4 Casa

Dopo il successo in Europa League l’Atalanta vuole ripetersi anche in campionato evitando di inanellare la terza gara consecutiva senza vittorie. Il Genoa, dal canto suo, non vince da 4 gare ed è in piena crisi di risultati. Optiamo per il Multi Goal 1-4 in favore dell’Atalanta il cui attacco raramente delude

Inter-Torino 1X + Under 4.5

Stessi punti, stessa posizione, Inter-Torino è uno dei big match della 7ª Giornata di Serie A. I nerazzurri arrivano dal comodo successo di Champions League contro la Stella Rossa in cui il turnover ha permesso di risparmiare le energie. Il Torino, sconfitto nel turno precedente dalla Lazio, ha voglia di restare nelle zone nobili della classifica e di misurarsi al meglio con i Campioni d’Italia che, comunque, partono favoriti: 1X + Under 4.5 in combo.

Juventus-Cagliari 1

La Juventus torna da Lipsia con il pieno di fiducia. I bianconeri appaiono in grande forma e, seppur a ranghi contati per qualche infortunio, sono pronti a dare battaglia al Napoli per il primato in classifica: il Cagliari, rinfrancato dalla prima vittoria ottenuto lo scorso turno, proverà a opporre resistenza sperando di beccare qi bianconeri in debito d’ossigeno. Scegliamo comunque l’1 fisso.

Bologna-Parma GG

Derby emiliano post Liverpool per il Bologna che, ancora alla ricerca della sua forma migliore, affronta un Parma pericoloso davanti e fragile in difesa. Il segno GG ci sembra il più indicato.

Lazio-Empoli MG 1-4

La Lazio torna inzuppata ma felice dalla gara di Europa League vinta contro il Nizza e affronta l’Empoli ancora imbattuto in stagione. Biancocelesti favoriti ma occhio alla solidità dei toscani: ci affidiamo a un MG 1-4 complessivo senza propendere per una delle due.

Monza-Roma Over 1.5

La Roma ha bisogno di punti e certezze. Il ko con l’Elfsborg ha minato, almeno in parte, il buon percorso di Juric che in Serie A ha fatto decisamente meglio che in Europa. L’obiettivo è confermare il trend interno in attesa che quello estero migliori. Il Monza deve fare punti, Nesta traballa pesantemente. Scegliamo l’over 1.5.

Fiorentina-Milan MG 1-4 Ospite

Il big match che chiude la domenica sera di Serie A. La Fiorentina viene dal successo di Conference League contro The New Saints, il Milan dal ko di Champions in casa del Leverkusen, seppur con diverse note positive. Le energie perse potrebbero fare la differenza. I rossoneri hanno trovato continuità in attacco, scegliamo il Multi Goal 1-4 ospite.

