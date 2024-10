Recupero 5ª Giornata Serie C, Pro Patria e Novara non si fanno male | CLASSIFICA

CalcioWeb

Si completa, finalmente la classifica del Girone A di Serie C, arrivato alla settima giornata nel weekend, ma ancora in attesa di mettere in archivio la 5ª giornata. Mancava una sola partita, Pro Patria-Novara, giocata nella serata odierna prima che l’attenzione del calcio italiano si possa spostare sulle gare di Champions League.

Le due squadre non si fanno male: un gol per parte e anche un punto condiviso. Ongaro sblocca la gara al 22′, Terrani pareggia al minuto 41. Il Novara raccoglie un punto che gli permette di uscire dalla zona Playout e piazzarsi in 15ª posizione, la Pro Patria sale in 17ª.

Risultati Serie C Girone A 5ª Giornata

Venerdì 20 settembre

ore 20:45

Giana Erminio-Albinoleffe 0-2

Pro Vercelli-Padova 1-3

Virtus Verona-Renate 1-2

Sabato 21 settembre

ore 18:30

Alcione Milano-L.R. Vicenza 1-2

Arzignano-Clodiense 1-0

Lecco-Triestina 2-1

Pergolettese-Feralpisalò 2-2

Domenica 22 settembre

ore 18:30

Lumezzane-Atalanta U23 2-1

Trento-Caldiero Terme 1-0

Lunedì 1 ottobre (Recupero)

Ore 18:30

Pro Patria-Novara 1-1

Classifica Serie C Girone A

Padova 19 L.R. Vicenza 17 Renate 15 Lumezzane 14 Atalanta u23 13 Albinoleffe 12 Lecco 12 Trento 10 Alcione Milano 10 Caldiero 9 Feralpi Salò 9 Pro Vercelli 9 Giana Erminio 8 Clodiense 6 Novara 6 Pergolettese 5 Pro Patria 5 Triestina 4 Virtus Verona 4 Arzignano 4