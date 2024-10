Risultati Europa League 2ª Giornata: 6 gol in Porto-United, sorride solo una romana | CLASSIFICA

CalcioWeb

Archiviati i risultati della seconda giornata di Europa League. Sorride solo un’italiana, come nel turno inaugurale. La Lazio liquida 4-1 il Nizza e sale a quota 6 punti, la Roma viene sconfitta dall’Elsfborg per 1-0 e resta a quota 1.

Pirotecnico 3-3 fra Porto e Manchester United: Rashford e Hojlund portano avanti gli inglesi, Pepè e Aghehowa pareggiano i conti nel primo tempo, nella ripresa Aghehowa porta avanti i suoi, Maguire al 91′ firma il 3-3 con lo United in 10 per il rosso a Bruno Fernandes.

Nelle altre gare da segnalare l’1-4 del Lione sui Rangers, il successo del Tottenham in casa del Ferencvaros per 1-2, il colpo esterno dell’Anderlecht in casa della Real Sociedad (1-2) e il pari del Fenerbahce di Mourinho in casa del Twente.

Risultati Europa League 2ª Giornata

Giovedì 3 ottobre

Ore 18:45

Ferencvaros-Tottenham 1-2

Hoffenheim-Dinamo Kiev 2-0

Lazio-Nizza 4-1

Maccabi Tel Aviv-Midtjylland 0-2

Olympiakos-Braga 3-0

Qarabag-Malmo 1-2

Real Sociedad-Anderlecht 1-2

Rfs-Galatasaray 2-2

Slavia Praga-Ajax 1-1

Ore 21:00

Athletic Bilbao-Az Alkmaar 2-0

Besiktas-Francoforte 1-3

Elfsborg-Roma 1-0

Porto-Manchester United 3-3

PAOK-FCSB 0-1

Plzen-Ludogorets 0-0

Rangers-Lione 1-4

Royale Union SG-Bodo/Glimt 0-0

Twente-Fenerbahce 1-1

Classifica Europa League

Lazio 6 Lione 6 Tottenham 6 FCSB 6 Anderlecht 6 Ajax 4 Eintracht 4 Galatasaray 4 Midtjlland 4 Slavia Praga 4 Athletic Bilbao 4 Hoffenheim 4 Fenerbahce 4 Bodo / Glimt 4 Olympiacos 3 Elfsborg 3 Rangers 3 AZ Alkmaar 3 Mamo 3 Braga 3 Manchester United 2 Viktoria Plzen 2 Twente 2 Porto 1 Real Sociedad 1 Union SG 1 Roma 1 Ludogorets 1 RFS Riga 1 Nizza 1 Ferencvaros 0 Maccabi Tel Aviv 0 PAOK 0 Qarabag 0 Dinamo Kiev 0 Besiktas 0