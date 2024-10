Risultati Serie B, 8ª giornata: Pisa e Spezia tornano al successo, Sassuolo devastante | CLASSIFICA

CalcioWeb

Continua il programma dell’8ª giornata del campionato di Serie B e in particolar modo le gare delle 15:00 hanno regalato tante emozioni, spettacolo e gol. Prova di forza del Sassuolo in casa contro il Cittadella: la squadra di Grosso ha rifilato 6 gol al Cittadella. In gol Mulattieri, Volpato, Pierini, Lauriente e doppietta di Thorstvedt.

Tornano al successo Pisa e Spezia. Tre gol della squadra di Pippo Inzaghi contro il Cesena grazie alle reti di Lind, Canestrelli e l’autogol di Daniele Donnarumma. Il solito Francesco Pio Esposito regala il successo allo Spezia contro la Reggiana. Colpaccio della Carrarese sul campo del Frosinone: decide Cicconi.

Risultati 8ª Giornata Serie B

Venerdì 4 ottobre

Ore 20:30

Sampdoria-Juve Stabia 1-2

Sabato 5 ottobre

Ore 15:00

Frosinone-Carrarese 0-1

Pisa-Cesena 3-1

Sassuolo-Cittadella 6-1

Spezia-Reggiana 1-0

Domenica 6 ottobre

Ore 15:00

Catanzaro-Modena

Cosenza-Sudtirol

Cremonese-Bari

Mantova-Brescia

Palermo-Salernitana

Classifica Serie B

Pisa 19 Spezia 16 Sassuolo 15 Juve Stabia 14 Brescia 12 Palermo 11 Cesena 11 Cremonese 10 Mantova 10 Bari 9 Reggiana 9 Sudtirol 9 Modena 8 Sampdoria 8 Salernitana 8 Catanzaro 7 Carrarese 7 Cittadella 7 Frosinone 6 Cosenza 5