Risultati Serie C Girone A, 8ª giornata: il Padova vince il big match col Vicenza e allunga | CLASSIFICA

Il Padova soffre l’aggressività e la personalità del Vicenza che, però, oltre una sterile supremazia, non riesce a mettere il muso avanti, cosa che, invece, in pieno recupero della prima frazione, fa il Padova andando in vantaggio al primo tiro in porta della gara e poi sfiorando il raddoppio con lo stesso Liguori.

Nella ripresa la reazione del Vicenza produce solo uno sterile assedio con un’unica occasione al minuto 81 quando il portiere Fortin si è disteso per tirare via dall’angolo un tiro di Della Morte. Finisce 1-0 e il Padova vola, sulla vetta della classifica.

Vittorie in trasferta di autorità per Virtus Verona e Pro Patria.

I veneti passano a Caldiero (0-3) con le reti nel primo tempo di Rispoli (20°) e De Marchi (33°) e di Gomez sul finire della ripresa (88°), mentre la Pro Patria sbroglia la pratica in casa della Clodiense in meno di un quarto d’ora con l’uno-due di Ferri al quarto minuto e Mehic al tredicesimo. A nulla serve il gol della Clodiense, in pieno recupero. Finisce 1-2.

Risultati 8ª Giornata Serie C Girone A

Venerdì 4 ottobre

Ore 20:30

Atalanta U23-Giana Erminio 1-3

Lecco-Renate 0-2

Sabato 5 ottobre

Ore 15:00

Novara-Pergolettese 3-1

Triestina-Pro Vercelli 1-1

Ore 17:30

Arzignano-Alcione Milano 0-2

Lumezzane-Trento 0-2

Domenica 6 ottobre

Ore 15:00

Padova-L.R. Vicenza 1-0

Ore 17:30

Caldiero Terme-Virtus Verona 0-3

Union Clodiense-Pro Patria 1-2

Lunedì 7 ottobre

Ore 20:30

Feralpisalò-Albinoleffe

Classifica Serie C Girone A

Padova 22 Renate 18 L.R.Vicenza 17 Lumezzane 14 Alcione Milano 13 Trento 13 Atalanta u23 13 Albinoleffe 12 Lecco 12 Giana Erminio 11 Pro Vercelli 10 Caldiero Terme 9 Novara 9 Feralpi Salò 9 Pro Patria 8 Virtus Verona 7 Clodiense 6 Triestina 5 Pergolettese 5 Arzignano 4

(Feralpi Salò e Albinoleffe una partita in meno)