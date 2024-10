Risultati Serie C Girone B, 8ª giornata: il Campobasso ferma la corsa della Ternana | CLASSIFICA

CalcioWeb

Si è conclusa con un pareggio l’ultima partita dell’8ª giornata del Girone B di Serie C. La partita tra Ternana e Campobasso è andata in archivio sul risultato di 0-0. Si ferma a 4 la striscia di vittorie consecutive dei rossoverdi.

Quarto risultato utile per il Campobasso (2 vittorie e 2 pareggi) e 9° posto in classifica in piena zona playoff.

Risultati 8ª Giornata Serie C Girone B

Venerdì 4 ottobre

Ore 20:30

Rimini-Spal 0-1

Sabato 5 ottobre

Ore 15:00

Carpi-Pontedera 2-1

Milan U23-Pianese 0-1

Sestri Levante-Vis Pesaro 1-1

Domenica 6 ottobre

Ore 15:00

Pineto-Gubbio 1-2

Torres-Arezzo 0-2

Ore 17:30

Entella-Legnago Salus 3-1

Perugia-Lucchese 4-0

Ore 19:30

Ascoli-Pescara 1-2

Lunedì 7 ottobre

Ore 20:30

Ternana-Campobasso 0-0

Classifica Serie C Girone B

Pescara 20 Ternana 17 Entella 17 Arezzo 15 Torres 15 Gubbio 12 Rimini 11 Vis Pesaro 11 Campobasso 11 Perugia 10 Carpi 10 Lucchese 10 Pianese 9 Ascoli 8 Sestri Levante 8 Pontedera 7 Pineto 7 Spal 7 Milan Futuro 6 Legnago 3