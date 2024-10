Risultati Serie C Girone B, 8ª giornata: il Pescara passa ad Ascoli ed è padrone. L’Entella tiene il passo | CLASSIFICA

CalcioWeb

Vince di autorità il Pescara ad Ascoli e lo fa da padrona del campo per una fase della gara e poi sfoderando capacità di soffrire. Va in vantaggio al minuto 19 la squadra abruzzese con Vergani e nella ripresa il massimo sforzo dell’Ascoli porta al 55° al pareggio del solito Corazza. Nemmeno due minuti e il Pescara rimette le cose a posto con Bentivegna. Il resto è assedio inutile dei padroni di casa che, al 90° perdono anche Caccavo per espulsione. Finisce 1-2.

L’Entella si sbarazza senza problemi del fanalino di coda Legnago, in dieci uomini dalla fine del primo tempo per l’espulsione di Zanandrea. Finisce 3-1 con le reti di Castelli (27°), Di Mario (51°) e Corbari (59°). Tocca a Svidercoschi al minuto 87 la rete della bandiera per il Legnago.

Passeggia in casa contro la Lucchese il Perugia e chiude sul 4-0 finale grazie ai gol di Lisi (25° su rigore), Ricci (52°), Di Maggio (81°) e Mazzoni (84°). Un espulso per parte: Sabbione in casa Legnago (doppio giallo in chiusura di primo tempo) e Bacchin per il Perugia (rosso diretto al 68°).

Il Gubbio a Pineto va sotto di un gol dopo 20 minuti per una rete di Bruzzaniti, ma poi sul finire di frazione la ribalta, prima con Tozzuolo (41°) e poi con Tommasini (48°) su rigore. Il secondo tempo racconta di un assedio del Pineto ma che non porta a nessun effetto. Il risultato non cambia: è 1-2.

Autoritario l’Arezzo in casa della Torres con Ogunseye che nel primo tempo piazza un uno-due (10° e 45°) che porta i toscani al riposo sul doppio vantaggio. Nella ripresa la Torres si riversa nella metà campo ospite ma lo fa con tanta confusione, creando poco fino al minuto 70 quando il portiere dell’Arezzo, Trombini, ha levato dall’incrocio una punizione di Fischnaller. A 5 minuti dalla fine il portiere sardo, Zaccagno, è costretto a fermare fallosamente, fuori area, Pattarello e rimedia, così, il cartellino rosso costringendo la sua squadra in dieci uomini, vista l’avvenuta sostituzione di cinque uomini. In porta va l’esterno destro Zambataro, finisce 0-2.

Risultati 8ª Giornata Serie C Girone B

Venerdì 4 ottobre

Ore 20:30

Rimini-Spal 0-1

Sabato 5 ottobre

Ore 15:00

Carpi-Pontedera 2-1

Milan U23-Pianese 0-1

Sestri Levante-Vis Pesaro 1-1

Domenica 6 ottobre

Ore 15:00

Pineto-Gubbio 1-2

Torres-Arezzo 0-2

Ore 17:30

Entella-Legnago Salus 3-1

Perugia-Lucchese 4-0

Ore 19:30

Ascoli-Pescara 1-2

Lunedì 7 ottobre

Ore 20:30

Ternana-Campobasso

Classifica Serie C Girone B

Pescara 20 Entella 17 Ternana 16 Arezzo 15 Torres 15 Gubbio 12 Rimini 11 Vis Pesaro 11 Perugia 10 Carpi 10 Campobasso 10 Lucchese 10 Pianese 9 Ascoli 8 Sestri Levante 8 Pontedera 7 Pineto 7 Spal 7 Milan Futuro 6 Legnago 3

(Ternana e Campobasso una partita in meno)