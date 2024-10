Serie C Girone B, disastro Milan Futuro: perde in casa contro la Pianese | CLASSIFICA

CalcioWeb

E’ una caduta libera che sembra senza fine quella del Milan Futuro, oggi sconfitto in casa dalla Pianese (che prima della gara aveva gli stessi punti) e ora penultimo in classifica con 6 punti dopo 8 gare, con quattro sconfitte.

La squadra di Bonera fa fatica a produrre gioco e, in più, in avanti pare di una pochezza imbarazzante, anche se oggi la sostituzione obbligata di Liberali dopo pochi minuti ha portato conseguenze evidenti. Si, perchè anche gli episodi girano storti, visto che dopo soli 5 minuti i rossoneri restano in dieci uomini per l’espulsione (fallo da ultimo uomo) di Coubis, la qual cosa costringe mister Bonera al cambio obbligato per riequilibrare la difesa.

La Pianese prende coraggio poco alla volta e a metà ripresa trova il vantaggio con Mastropietro con un tiro dal limite dell’area. Il Milan Futuro prova a reagire ma lo fa in maniera sterile e, ovviamente, la necessità di cercare il pareggio unito all’inferiorità numerica apre spazi assai invitanti per gli ospiti che nel giro di un minuto, tra il 73mo e il 74mo, si divorano due occasioni a tu per tu con un super-reattivo Nava; prima Mignani e poi Falleni, però, si portano sulla coscienza i gol falliti.

Il finale di gara è surreale, col portiere rossonero Nava ancora sugli scudi parando un calcio di rigore di Odjer con l’aiuto del palo (e qualche dubbio rispetto al fatto che il pallone abbia superato o no la linea bianca sulla carambola successiva).

Al Milan Futuro, però, prima del tiro dagli undici metri saltano i nervi e i rossoneri restano addirittura in nove a causa dell’espulsione di Mignani. Francamente troppo pochi per pensare di riuscire nel miracolo di riprendere la gara, pur contro una modesta Pianese.

Finisce 0-1.

Nelle altre gare del pomeriggio il Carpi sfodera il carattere e porta a casa i tre punti contro il Pontedera che al minuto 75 era riuscita a pareggiare l’iniziale vantaggio dei padroni di casa siglato da Tcheuna dopo soli 4 minuti. La reazione del Carpi, però, è immediata e due minuti dopo, al 77mo, Gerbi sigla il definitivo 2-1 prima che il Pontedera finisca in dieci per l’espulsione di Italeng (doppio giallo).

Non si fanno male Sestri Levante e Vis Pesaro, con gli ospiti in vantaggio con Paganini in avvio di ripresa, al 48mo e il Sestri Levante a cogliere il pareggio al minuto 65 con Parravicini. Nel finale la Vis Pesaro resta in dieci uomini per l’espulsione di Coppola (doppio giallo), ma il risultato non cambia. Finisce 1-1

Risultati 8ª Giornata Serie C Girone B

Venerdì 4 ottobre

Ore 20:30

Rimini-Spal 0-1

Sabato 5 ottobre

Ore 15:00

Carpi-Pontedera 2-1

Milan U23-Pianese 0-1

Sestri Levante-Vis Pesaro 1-1

Domenica 6 ottobre

Ore 15:00

Pineto-Gubbio

Torres-Arezzo

Ore 17:30

Entella-Legnago Salus

Perugia-Lucchese

Ore 19:30

Ascoli-Pescara

Lunedì 7 ottobre

Ore 20:30

Ternana-Campobasso

Classifica Serie C Girone B

Pescara 17 Ternana 16 Torres 15 Entella 14 Arezzo 12 Rimini 11 Vis Pesaro 11 Carpi 10 Lucchese 10 Campobasso 10 Pianese 9 Gubbio 9 Ascoli 8 Sestri Levante 7 Perugia 7 Pontedera 7 Pineto 7 Spal 7 Milan Futuro 6 Legnago 3

(Pescara, Ternana, Torres, Entella, Arezzo, Lucchese, Campobasso, Gubbio, Ascoli, Perugia, Pineto, Legnago una partita in meno)