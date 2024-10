La Roma ha il mal d’Europa: Elfsborg di rigore, primo ko per Juric

CalcioWeb

La Roma ha il mal d’Europa… League. Dopo il buon cammino in campionato, Juric va incontro al primo ko della sua carriera capitolina. Sconfitta che coincide anche con il primo ko europeo in carriera, secondo passo falso dopo il pareggio inaugurale con l’Athletic Bilbao.

Nel primo tempo la Roma tiene il pallino del gioco ma non riesce a rendersi molto pericolosa. L’assenza di un punto di riferimento offensivo come Dovbyk si fa sentire. L’Elfsborg prova a colpire quando ne ha l’occasione e impegna Svilar con Zeneli al 40′. Due minuti dopo gli svedesi trovano addirittura il vantaggio: calcio di rigore per tocco di braccio in area di Baldanzi, Baidoo trasforma dal dischetto.

Nella ripresa il copione non cambia e al 65′ Juric decide di giocarsi le carte Dovbyk (per Shomurodov), Dybala (per Soulè) ed El Shaarawy (per Abdulhamid). Una conclusione di Pisilli e poi una di Pellegrini, entrambi dal centro dell’area, mettono paura agli svedesi ma non cambiano il punteggio. All’83’ Pellegrini ci riprova ma centra l’incrocio. Nel finale il forcing della Roma non porta a nulla, giallorossi sconfitti 1-0.