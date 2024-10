Salernitana, 4 calciatori out per le Nazionali: la situazione

CalcioWeb

Dopo l’importante successo ottenuto a Palermo, la Salernitana riprenderà la preparazione mercoledì alle 15:30 presso il centro sportivo Mary Rosy. Mister Giovanni Martusciello ha concesso alla sua squadra due abbondanti giorni di riposo per ricaricare le batterie e tornare ad allenarsi con uno stato d’animo sicuramente rinfrancato.

All’orizzonte c’è la sosta per gli impegni delle Nazionali nella finestra Fifa di ottobre. Il tecnico ritroverà un gruppo senza Bronn, Hrustic, Stojanovic e Wlodarczyk, che da ieri sera si sono messi in viaggio per rispondere alle chiamate delle rispettive federazioni.

Alla ripresa ci sarà regolarmente invece Sfait. Allenatore e staff medico monitoreranno i progressi di Dalmonte, Maggiore e Tongya. Reine-Adélaïde continuerà in questi giorni a seguire il suo percorso personalizzato.