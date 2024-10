Serie C, fissata la nuova Assemblea di Lega: la data e l’ordine del giorno

CalcioWeb

E’ stata fissata per il 5 dicembre prossimo l’Assemblea ordinaria e straordinaria di Serie C, come riporta la Lega stessa sui propri canali ufficiali. Tanti i punti all’ordine del giorno.

Il comunicato

Il Presidente, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 13 e 16 dello Statuto di Lega, convoca l’Assemblea delle Società associate in via ordinaria ed in via straordinaria elettiva. Per la finalità di cui all’art. 10, lett. c) e all’art. 12, comma 8, hanno titolo a partecipare e deliberare, in ordine all’approvazione del bilancio consuntivo e delle relazioni ad esso allegate, le società sportive associate nella stagione sportiva 2023/2024 per le quali non sia intervenuto un provvedimento di revoca e/o decadenza dall’affiliazione. Le società che, nell’esercizio sociale precedente, erano associate ad altra Lega hanno il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle deliberazioni riguardanti le materie relative all’approvazione del bilancio consuntivo e delle relazioni ad esso allegate.

Il Presidente comunica che nel corso dell’Assemblea si terrà, ex art. 26, comma 4, cpv. 2 dello Statuto Federale, l’elezione suppletiva di un Consigliere Federale in sostituzione di quello decaduto per perdita dei requisiti funzionali. Ai sensi dell’art. 12, comma 12 dello Statuto di Lega, l’Assemblea elettiva dovrà tenersi “in presenza”.

Una volta ultimate le operazioni di verifica dei poteri, i lavori dell’Assemblea si svolgeranno secondo il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) apertura dell’Assemblea con costituzione dell’Ufficio di Presidenza;

2) intervento e comunicazioni del Presidente;

In via ordinaria

3) esame ed approvazione del preventivo economico della stagione sportiva 2024/2025;

4) esame ed approvazione del bilancio consuntivo della stagione sportiva 2023/2024;

5) approvazione criteri di ripartizione dei corrispettivi derivanti dalla licenza dei diritti audiovisivi e dei data betting della stagione sportiva 2024/2025;

6) approvazione criteri di ripartizione dei corrispettivi derivanti dalla commercializzazione centralizzata dei format commerciali di cui al Codice di Autoregolamentazione della stagione sportiva 2024/2025;

7) ipotesi e riflessioni su Salary cap e impiego giovani calciatori;

In via straordinaria elettiva

8) elezione di un Consigliere Federale di spettanza della Lega Pro, ai sensi dello Statuto della Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.);

In via ordinaria

9) nomina componenti del Comitato Etico della Lega Pro;

10) varie ed eventuali.

L’Assemblea si svolgerà a Firenze, presso la sede della Lega, via Jacopo da Diacceto n. 19, in prima convocazione con inizio alle ore 08:00 del 5 dicembre 2024 ed in seconda convocazione con inizio ALLE ORE 11:00 DEL 5 DICEMBRE 2024 e sarà regolata dalle disposizioni dello Statuto di Lega e dello Statuto federale.

Si ricorda che:

– ai sensi dell’art.12, comma 5 dello Statuto di Lega, la facoltà di delega ad altra Società non è concessa in occasione di Assemblee straordinarie elettive e di Assemblee ordinarie che abbiano all’ordine del giorno le materie previste all’art. 10, lettera c) (approvazione preventivo 2024/2025 e bilancio consuntivo 2023/2024);

– ai sensi dell’art. 21 dello Statuto Federale: “le candidature a consigliere federale devono essere presentate presso la Segreteria Federale (segreteria.generale@pec.figc.it) almeno 40 giorni prima dell’assemblea, onde consentirne la pubblicazione sul sito federale almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della medesima assemblea; avverso il regolamento dei voti e le candidature è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi nonché dalla procura federale;

l’impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI; per l’eleggibilità alla carica di Consigliere Federale devono essere presentate candidature individuali.