Tare pronto al ritorno come ds: la verità su Napoli e Fiorentina

“Sono pronto a rientrare ma voglio aspettare il momento giusto e la società giusta“. È quanto dichiarato dall’ex direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, nel corso del ‘Palermo Football Conference’. “Il mio nome è stato tirato in ballo ma non ho mai avuto contatti con il Napoli e la Fiorentina“, aggiunge Tare che torna poi sui 18 anni in biancoceleste.

“Mi porto tanti bei ricordi, 15 anni indimenticabili, 18 se aggiungiamo quelli da calciatore. Sono stati anni di gioia e sofferenza, ho avuto modo di conoscere questa realtà che rimarrà per sempre dentro di me. La scoperta più grande? L’ho detto tante volte. Ti rimane sempre il primo giocatore che acquisti, che è stato Christian Brocchi. Poi il primo di livello importante che è stato Hernanes dal San Paolo.

Poi tutto è diventato abitudine. Passare dal campo a dietro alla scrivania è stato bello. È finita perché era giusto così, il ciclo era arrivato alla fine. Non avevo programmato l’addio ma quando le idee e le strade si dividono è giusto fare un passo indietro e fare spazio alla nuova gente“, ha concluso Tare.