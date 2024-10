L’Uefa sottoscrive accordo storico con il sindacato calciatori Fifpro

CalcioWeb

L’Uefa e il sindacato calciatori Fifpro Europe hanno sottoscritto un accordo per migliorare la collaborazione e la rappresentanza dei giocatori nella governance del calcio europeo.

La Uefa garantirà al sindacato dei calciatori professionisti un posto nel suo Comitato Esecutivo in una mossa volta a dare ai giocatori più voce in capitolo su questioni come il calendario sempre più congestionato di partite.

Secondo l’Uefa, si tratta di “un passo significativo nel potenziamento della rappresentanza dei giocatori e della cooperazione nella governance del calcio europeo”.

Fifpro avrà per la prima volta un posto nelle strutture di governance della Uefa e, da maggio 2025, sarà quindi rappresentata nel Comitato esecutivo, inizialmente in veste consultiva.